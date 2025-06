Vlahovic Juventus Dusan vuole restare in bianconero! Era tentato dal Milan ma… Tutta la verità sull’interesse e la proposta dei rossoneri Ci sono novità

Dusan Vlahovic ha deciso di restare in bianconero, rifiutando le avances del Milan e confermando il suo amore per la Juventus. Nonostante le sirene rossonere e una proposta allettante, l’attaccante serbo desidera completare il suo percorso a Torino, dimostrando fedeltà ai colori bianconeri. La volontà di Vlahovic di non ridurre lo stipendio sottolinea il suo impegno e ambizione di continuare a scrivere la storia con la Juventus.

Vlahovic Juventus, Dusan vuole restare in bianconero anche dopo la proposta dei rossoneri: tutti gli aggiornamenti. Ci sono aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante, come riportato da Daniele Longo su X, avrebbe confidato di voler restare alla Juve fino alla fine del suo contratto non aprendo a una riduzione dell’ingaggio. Era tentato dal Milan ma l’ingaggio troppo basso (“solo” 6 milioni) non l’avrebbe convinto. PAROLE – «Come raccontato tre giorni fa, Dusan avrebbe confidato di voler rimanere alla Juve. Tentato dal Milan, ma non a 6 milioni a stagione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Dusan vuole restare in bianconero! Era tentato dal Milan ma… Tutta la veritĂ sull’interesse e la proposta dei rossoneri. Ci sono novitĂ

In questa notizia si parla di: dusan - restare - vlahovic - juventus

? Giudizio durissimo di Alfredo Pedullà a Sportitalia su Dusan #Vlahovic dopo la sconfitta della #Juventus contro il #ManchesterCity Parole molto pesanti che però rispecchiano il pensiero della maggioranza dei tifosi della #Juve Siete d’accordo con qu Vai su Facebook

La #Juventus è pronta a cedere Dusan #Vlahovic per 20M€. Il serbo ha già detto no a proposte arrivate da Turchia e Arabia Saudita: il suo obiettivo resta un top club, ma lo stipendio da 12M€ a stagione complica le trattative. [@NicoSchira] Vai su X

Vlahovic vuole restare e ferma il mercato della Juve; Juventus, il retroscena su Vlahovic: 'ha comunicato la decisione ai compagni'; Vlahovic blocca la Juventus: rifiuta il trasferimento in Turchia e ostacola l'arrivo di Jonathan David.

Dusan Vlahovic diventa un problema per la Juventus: cosa succede - Approfondimento sul braccio di ferro tra Juventus e Vlahovic: stipendio record, rifiuto a proposte inferiori e rischio fuori rosa. Da msn.com

Ultim’ora Juventus, l’ipotesi su Vlahovic è clamorosa: l’aggiornamento - La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più complicata, e rischia di influenzare non solo l’arrivo di ... informazione.it scrive