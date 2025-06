Vlahovic Juve la Gazzetta dello Sport apre a uno scenario clamoroso | Non è totalmente da escludere oggi Ultime sul suo futuro

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, con il giornale La Gazzetta dello Sport che apre a uno scenario clamoroso: non è totalmente da escludere un colpo di scena oggi. Le ultime sul centravanti serbo svelano tensioni e possibilità inaspettate, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti. La vicenda si infittisce, ma cosa riserverà il destino del goleador bianconero? Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti più recenti.

Vlahovic Juve, la Gazzetta dello Sport apre a uno scenario clamoroso: «Non è totalmente da escludere oggi». Ultime sul futuro del centravanti serbo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare oggi della situazione riguardante Dusan Vlahovic prendendo come punto di riferimento la Juve. Secondo quanto riportato dal quotidiano in questa fase con il serbo che non vuole rinnovare ma non vorrebbe nemmeno partire c'è il rischio che possa ripetersi un nuovo caso Chiesa, con l'ex Fiorentina che potrebbe anche essere messo fuori rosa.

