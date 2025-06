Vlahovic Juve | in arrivo il primo bonus fedeltà per il serbo Tutte le cifre del contratto ecco quanto percepirà e cosa accadrà per il suo futuro

Dusan Vlahovic si appresta a ricevere il suo primo bonus fedeltà con la Juventus, un riconoscimento economico importante che sottolinea il suo valore e impegno con i bianconeri. Ma quali sono le cifre precise del contratto e cosa riserva il futuro per l’attaccante serbo? Scopriamo tutti i dettagli su questa operazione e le implicazioni per la sua carriera.

Vlahovic Juve: pronto il primo bonus fedeltà per l’attaccante serbo. Ecco le cifre del contratto, quanto percepirà e cosa succederà per il suo futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è un rebus complesso, legato a doppio filo a un contratto economicamente imponente che sta per diventare ancora più oneroso. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, domani, 30 giugno, maturerà una clausola chiave nell’accordo del centravanti serbo: un primo, significativo bonus fedeltà che testimonia la struttura a salire del suo ingaggio, vero nodo strategico per le future mosse di calciomercato del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com