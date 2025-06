Vlahovic Juve il primo incontro è stato tutt’altro che risolutivo | Comolli ora valuta questo piano B per dare un nuovo segnale al serbo

Il primo incontro tra Vlahovic e la Juventus si è rivelato tutt’altro che risolutivo, lasciando aperte molte domande sul suo futuro. Ora, la dirigenza, guidata da Damien Comolli, sta valutando un piano B per sorprendere il centravanti serbo e dare un nuovo segnale alla sua permanenza. La strategia si fa interessante: cosa riserverà il prossimo capitolo di questa vicenda? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Vlahovic Juve, il primo incontro è stato tutt’altro che risolutivo: Comolli ora valuta questo piano B per dare un nuovo segnale al centravanti serbo. Negli scorsi giorni è andato in scena un primo incontro negli Stati Uniti tra la dirigenza della Juventus guidata dal nuovo dg Damien Comolli e Dusan Vlahovic per fare il punto sul futuro del serbo. Come riportato dal Corriere dello Sport il meeting è stato tutt’altro che risolutivo. I ragionamenti che in queste ore si stanno facendo ai vertici del club riguardano la possibilità di investire comunque su David a prescindere dall’uscita del serbo, accostato anche al Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il primo incontro è stato tutt’altro che risolutivo: Comolli ora valuta questo piano B per dare un nuovo segnale al serbo

In questa notizia si parla di: primo - incontro - comolli - vlahovic

Merz: incontro a Istanbul "piccolo ma primo segnale positivo" - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha descritto i recenti colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul come un piccolo ma significativo passo avanti nel conflitto.

Oggi il primo incontro con #Comolli Cosa filtra sul futuro di #Vlahovic ? Vai su X

Sky - Vlahovic, attesa per l'incontro con Comolli negli USA: cosa filtra Vai su Facebook

Juve, a giorni l’incontro tra Comolli e Vlahovic; Vlahovic Juventus, oggi l'incontro con il nuovo dg Comolli; Juventus, Vlahovic e Comolli alla Continassa: incontro già nelle prossime ore?.

Vlahovic Juventus, oggi un primo incontro con il nuovo dg Comolli per fare il punto sul futuro: tutte le strade possibili - Vlahovic Juventus, oggi un primo incontro con il nuovo dg Comolli per fare il punto sul futuro: tutte le strade possibili per il centravanti serbo Archiviata la pratica Al Ain nell’esordio al Mondiale ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juve, oggi l’incontro Vlahovic-Comolli: sembra esserci un’unica strada percorribile - Damien Comolli: sembra esserci un’unica strada percorribile. Da jmania.it