Vlahovic Juve ha già rifiutato queste offerte dalla Turchia! Ribadita la volontà dell’attaccante | cosa può accadere dopo il Mondiale per Club Novità

Dusan Vlahovic, nonostante le avances di tre club turchi, ha ribadito la volontà di restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto. La sua decisione rafforza il futuro bianconero, anche in vista delle sfide dopo il Mondiale per club. Ma cosa potrebbe succedere ora? Ecco le possibili evoluzioni che segneranno il cammino dell’attaccante serbo e della Juventus nel prossimo futuro.

Vlahovic Juve, ha già rifiutato tre proposte dalla Turchia: le ultime novità sul futuro dell’attaccante serbo. Dusan Vlahovic ha rifiutato le proposte dalla Turchia, confermando la volontà di restare alla Juve fino alla fine del contratto. A riportarlo è SportMediaset, secondo cui Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas avevano sondato il terreno con il calciomercato Juventus per sostituire i partenti Osimhen, Dzeko e Immobile, in uscita dalla Super Lig. Il serbo, che ha ancora estimatori in Premier League e Bundesliga, non ha chiuso del tutto le porte a una cessione, ma preferisce aspettare altre opportunità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, ha già rifiutato queste offerte dalla Turchia! Ribadita la volontà dell’attaccante: cosa può accadere dopo il Mondiale per Club. Novità

In questa notizia si parla di: juve - rifiutato - turchia - vlahovic

Osimhen Juve, il Napoli pensa già al sostituto! Ha rifiutato l’Arabia: la posizione di De Laurentiis e la cifra per portare l’attaccante a Torino - Il futuro di Victor Osimhen è al centro delle attenzioni del calciomercato, con la Juventus pronta a fare di lui il proprio grande obiettivo estivo.

Translate postBallano un paio di milioni di euro di commissioni agli agenti ma #JonathanDavid spinge per andare alla #Juventus. Offerta di 25 milioni di euro per #Vlahovic che ha rifiutato il rinnovo a cifre più basse, dalla Turchia Vai su X

#Vlahovic rifiuta il corteggiamento della Turchia e blocca il mercato della #Juventus. L'arrivo di #David è in stand-by, l'obiettivo del serbo è lasciare i bianconeri tra un anno alla scadenza del contratto. Intanto è saltata la trattativa per la cessione di #Weah e #M Vai su Facebook

Juve, Vlahovic rifiuta la Turchia. Senza il suo addio non arriva David; Juve, Vlahovic rifiuta la Turchia. Senza il suo addio non arriva David; SportMediaset - Vlahovic ha rifiutato offerte dalla Turchia.

Juventus, si mette malissimo: "Vlahovic ha deciso" - Nelle ultime stagioni il mercato dell’Inter è stato caratterizzato soprattutto dall’attenzione per possibili colpi a costo zero. Da informazione.it

Juve, Vlahovic rifiuta la Turchia. Senza il suo addio non arriva David - L’attaccante serbo, autore di due gol nel Mondiale per Club in America, è in uscita da Torino visto il pesantissimo ingaggio da 12 milioni fino al ... Lo riporta msn.com