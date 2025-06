Vlahovic fa infuriare i tifosi della Juventus sta bloccando l’arrivo di David CorSera

Dusan Vlahovic sta scatenando la frustrazione dei tifosi della Juventus, bloccando l’arrivo di David. La volontà del serbo di restare o partire si intreccia con le esigenze di mercato e il peso dello stipendio, creando un’intensa tensione che rischia di compromettere anche le strategie di rafforzamento. La situazione è complicata, e i tifosi attendono risposte chiare: come evolverà questa intricata vicenda?

Dusan Vlahovic sembra non volersi muovere dalla Juventus, che ormai lo ritiene fuori dai piani del club. Il suo stipendio pesa, e la mancata uscita blocca anche il mercato in entrata, con la trattativa per David che non si può chiudere. La Juventus non riesce a liberarsi di Vlahovic. Come riportato dal Corriere della Sera: Giocando poco, Dusan Vlahovic (e il suo agente) deve aver preso un po’ troppo alla lettera una vecchia battuta de Il Ritratto di Dorian Gray — «C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé» — diventata legge di marketing: così, anche dopo una batosta che avrebbe meritato silenzio, 5-2 con il Manchester City, ha pensato bene di appiccicare qualche foto su Instagram, con unica didascalia «Nueve», come di solito si fa quando le cose filano alla grande. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it