Vlahovic blocca la Juve | tra maxi ingaggio silenzi e incastri saltati

Dusan Vlahovic blocca la Juventus tra silenzi, maxi ingaggi e incastri saltati, trasformando una semplice operazione di mercato in una vera e propria partita politica. Il nodo si infittisce, e i tifosi si chiedono: quale sarà il colpo di scena? La situazione è critica e potrebbe avere ripercussioni significative sulla strategia estiva della squadra. Ora, tutto dipende da un’ultima mossa che...

Più che un caso di mercato, è diventato un nodo politico. Dusan Vlahovic non si muove, e la Juventus, in attesa di una svolta, resta ostaggio di una situazione che rischia di paralizzare l’intera strategia estiva. L’attaccante serbo, classe 2000, è al centro di un intrigo che ormai da settimane tiene banco a Torino. E non ci sono segnali di apertura. La posizione del club è nota: Vlahovic è sacrificabile, anzi, quasi indispensabile da cedere. Non per motivi tecnici – anche se le prestazioni non sono mai state esattamente all’altezza delle aspettative – ma per esigenze economiche. Il contratto da 12 milioni di euro a stagione è un macigno sul bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com