Viviano sui fratelli Esposito | Pio il futuro dell’Inter e della nazionale ecco dove vedrei bene Sebastiano

Lungo il corso della trasmissione TvPlay, l'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sui fratelli esposito. Le parole su Francesco Pio e Sebastiano. Nel corso del suo intervento a TvPlay, trasmissione in onda su Twitch, l'ex portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sui fratelli Esposito. Le sue parole. FRANCESCO PIO ESPOSITO – «Io non riesco a capire come l' Inter  possa cedere  Pio Esposito, io spero rimanga in rosa. Lo vedo come possibile attaccante della Nazionale  nei prossimi anni Ha delle caratteristiche che mancano in Italia». SEBASTIANO ESPOSITO – «Credo che debba fare un salto, andando a giocare in una squadra di media classifica italiana.