Vittorio Gassman e quell’epitaffio leggendario | ecco cos’è scritto sulla sua lapide

Vittorio Gassman, icona indimenticabile del cinema e del teatro italiano, ha lasciato un’eredità fatta di pensieri profondi e ironici su vita, amore e arte. Conosciuto come “Il Mattatore”, la sua versatilità era straordinaria, passando con disinvoltura dalla tragedia alla commedia. La sua lapide custodisce un epitaffio leggendario, testimonianza della sua visione unica del mondo. A lungo affetto da depressione bipolare, malattia di cui non...

Vittorio Gassman, icona del cinema e del teatro italiano, ha lasciato un’eredità di pensieri profondi e ironici su vita, amore e arte. Soprannominato “Il Mattatore”, per le sue doti recitativi sublimi, che gli permettevano di passare dalla tragedia alla commedia in un solo battito di ciglia, le sue parole riflettono una visione unica, spesso intrisa di cinismo, umorismo e sensibilità. A lungo affetto da depressione bipolare, malattia di cui non ha mai fatto mistero, ha rappresentato forse l’attore con la A maiuscola. In questo senso possiamo interpretare il leggendario epitaffio che compare sulla sua lapide, al cimitero romano del Verano: “ Non fu mai impallato “. 🔗 Leggi su Cultweb.it