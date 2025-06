Vittoria Ceretti e la moda | eleganza e audacia in laguna

Vittoria Ceretti, icona di stile e fascino, conquista la Laguna di Venezia con la sua eleganza senza tempo e un tocco audace che sfida le convenzioni. Ogni suo passo diventa una dichiarazione di moda, riflesso di una personalità forte e raffinata. Scopri come la passerella si trasforma in un palcoscenico di eleganza e coraggio, lasciandoci sognare ad ogni sguardo. Leggi tutto Vittoria Ceretti e la moda: eleganza e audacia in laguna su Donne Magazine.

Vittoria Ceretti ha incantato Venezia con la sua eleganza e il suo stile audace, regalando momenti di pura moda. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it ¬© Donnemagazine.it - Vittoria Ceretti e la moda: eleganza e audacia in laguna

In questa notizia si parla di: vittoria - ceretti - moda - eleganza

Da Jeff Bezos e Lauren S√°nchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren S√°nchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Dimenticate la notte degli Oscar, il Met Gala, le fashion week di Milano, Parigi e New York. La moda (quella vera) questo weekend si è spostata a Venezia. Da Vittoria Ceretti a Leonardo DiCaprio, passando per Ivanka Trump, Rania di Giordania e tutta la fami Vai su Facebook

Vittoria Ceretti: coolness ed eleganza a Venezia, a poche ore dalle nozze di Bezos - Sanchez; Vittoria Ceretti al Met Gala 2025 con l'abito sartoriale gessato e la cappa di Moncler è un inno alla modernità; Vittoria Ceretti, incanto in pizzo alla Paris Fashion Week: la nuova Lara Croft della moda.

Vittoria Ceretti incanta Venezia: i look che hanno segnato il matrimonio di Jeff Bezos - Vittoria Ceretti incanta a Venezia con look raffinati durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, sfoggiando abiti eleganti e affrontando un imprevisto con ironia e stile. Secondo ecodelcinema.com

Vittoria Ceretti indossa un abito di Dolce e Gabbana già sfoggiato da Gisele Bundchen: il dramma della moda - A Venezia, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha visto Vittoria Ceretti indossare un abito d'archivio di Dolce e Gabbana, già indossato da Gisele Bundchen, scatenando dibattiti sui social. Lo riporta ecodelcinema.com