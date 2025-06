Virus respiratorio sinciziale riparte l' immunizzazione dei neonati

Il virus respiratorio sinciziale torna a preoccupare le famiglie e le autorità sanitarie, ma questa volta c’è una grande novità: l’immunizzazione dei neonati nell’inverno 2025-2026 in Piemonte. Grazie a una campagna pionieristica avviata nel 2024, basata su un innovativo anticorpo, i più piccoli avranno una protezione efficace contro questa minaccia stagionale. Un passo avanti fondamentale per la salute dei nostri bambini e il benessere della comunità.

Anche i bambini che nasceranno nell'inverno del 2025 e del 2026 in Piemonte saranno immunizzati contro il virus respiratorio sinciziale. Nel corso del 2024, il Piemonte è stata infatti una delle prime Regioni ad attivare una campagna di immunizzazione basata sull'impiego di un nuovo anticorpo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

