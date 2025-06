Virus letali nei pipistrelli in Cina gli esperti | Pericolo di altre epidemie

Recenti scoperte nello Yunnan hanno identificato 20 nuovi virus nei reni dei pipistrelli, tra cui due strettamente collegati a quelli di Nipah e Hendra, noti per il loro elevato rischio di trasmissione all’uomo. Questa scoperta accende un campanello d’allarme, evidenziando la necessità di monitorare attentamente la fauna selvatica per prevenire potenziali future epidemie globali. La sfida ora è rafforzare la sorveglianza e la preparazione internazionale.

