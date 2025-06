Violenza nei siti di distribuzione aiuti a Gaza? Propaganda | il veterano inglese finisce di parlare e si sente un colpo di mitra

L’immagine di un veterano inglese che smentisce la propaganda di Hamas mentre un colpo di mitra interrompe il suo discorso solleva domande inquietanti sulla veridicità delle informazioni diffuse nei territori di Gaza. In un contesto segnato da fake news e conflitti di narrazione, l’articolo analizza come la violenza possa essere strumentalizzata per influenzare l’opinione pubblica internazionale, rendendo ancora più complesso distinguere tra realtà e manipolazione.

L’ex comandante britannico Richard Kemp ha pubblicato un video da uno dei punti di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation per “smentire”, a detta sua, “la propaganda di Hamas” che racconta degli “attacchi violenti nei dintorni, dentro e fuori dai siti di distribuzione degli aiuti”. “Sono tutte bugie”, sentenzia il colonnello veterano. Peccato che a fine clip, appena descritto il mondo degli aiuti, si sentano dei colpi di mitra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Violenza nei siti di distribuzione aiuti a Gaza? Propaganda”: il veterano inglese finisce di parlare e si sente un colpo di mitra

