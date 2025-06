Violenza in carcere ai danni di una detenuta transgender Macario | E' successo quello che temeva

Una sconvolgente vicenda scuote il sistema penitenziario: una detenuta transgender nel carcere di Arginone ha denunciato di essere stata vittima di violenza all’interno della sezione ‘protetti’. Un episodio che evidenzia le gravi criticità e la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto a tutti i detenuti. La giustizia ora è chiamata a fare luce su quanto accaduto, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte a tali orrori.

Una detenuta transgender nel carcere dell'Arginone ha denunciato di essere stata violentata, in una cella della struttura. Il grave episodio si sarebbe consumato all'interno della sezione 'protetti'. Una drammatica vicenda, in relazione alla quale in Procura è stato aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: carcere - detenuta - transgender - violenza

