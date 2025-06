Violentissimo scontro tra una moto e uno scooter a Monghidoro | grave ragazzo di 17 anni

Una tragedia ha scosso le strade di Monghidoro, con un violento scontro tra una moto e uno scooter che ha lasciato un giovane di 17 anni in condizioni gravissime. La scena, drammatica e ancora sotto shock, si è svolta sulla SP7, ora chiusa per i rilievi e i soccorsi. Un incidente che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e fare attenzione alla guida. Le autorità sono al lavoro per fare luce su quanto accaduto.

Monghidoro (Bologna), 29 giugno 2025 – Una giornata difficile, quella di oggi, sulle strade della provincia di Bologna. Dopo il grave incidente che si è verificato all'alba a Ponte Samoggia, poco fa una moto e uno scooter si sono scontrati sulle montagne di Monghidoro, in frazione Frassineta. Lo scontro si è verificato sulla sp7 che è stata chiusa per permettere soccorsi e rilievi. Stando a quanto si apprende i due mezzi, uno scooter, con a bordo solo il conducente 17enne, e una moto con a bordo due fidanzati, una 23enne e un 30enne, stavano percorrendo la provinciale in direzioni opposte. Ad un certo punto, però, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due mezzi si sarebbero toccati: pare per una invasione di carreggiata da parte di una delle due 'due ruote'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violentissimo scontro tra una moto e uno scooter a Monghidoro: grave ragazzo di 17 anni

