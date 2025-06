Viola come il mare 3 Francesca Chillemi conferma la terza stagione al BCT Festival di Benevento VIDEO

Al BCT Festival di Benevento 2025, l’affascinante Francesca Chillemi ha annunciato con entusiasmo che “Viola come il mare” tornerà per una terza stagione. Un annuncio che ha emozionato i fan e alimentato l’anticipazione per nuovi sorprendenti sviluppi. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’attrice e quali novità ci attendono in questa attesissima continuazione!

Ospite al BCT Festival di Benevento 2025, Francesca Chillemi ha confermato che ci sarà una terza stagione di Viola come il mare. Ecco cosa ha dichiarato!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Viola come il mare 3, Francesca Chillemi conferma la terza stagione al BCT Festival di Benevento (VIDEO)

