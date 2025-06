Vingone lo Scandicci si smarca Addio alla gestione dell’impianto

Lo Scandicci Calcio dice addio alla gestione dell’impianto di Vingone, cedendo temporaneamente il campo allo Scandicci Rugby fino a settembre 2025. Una decisione strategica volta a favorire i centri estivi e coinvolgere le famiglie del territorio. Questa scelta rappresenta un passo importante per valorizzare le risorse sportive locali e garantire attività di qualità ai giovani. La delibera, approvata recentemente, segna una nuova fase per lo sport in città.

Lo Scandicci calcio esce dalla gestione del campo di Vingone. L’impianto sportivo di proprietà comunale è stato assegnato temporaneamente, fino al 30 settembre 2025, allo Scandicci Rugby, per consentire lo svolgimento dei centri estivi 2025 promossi dall’associazione, a cui hanno aderito numerose famiglie. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi. L’atto è diventato necessario per la risoluzione consensuale del contratto tra il Comune e Scandicci caldio, che nelle scorse settimane ha comunicato all’amministrazione la propria volontà di recesso anticipato. "Con l’arrivo del campo di San Giusto – ha detto il presidente dello Scandicci – il campo del Vingone che era usato solo per allenamento e non troppo neanche per quello viste le tante attività alternative che vi si svolgevano, abbiamo deciso di uscire dalla gestione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vingone, lo Scandicci si smarca. Addio alla gestione dell’impianto

Scandicci, 29 orti per giovani famiglie nel parco di Masaccio: uscito bando per la gestione - Un bando per la gestione dei 29 orti urbani in fase di ultimazione nel parco di via Masaccio a Vingone. 055firenze.it scrive

Scandicci, ecco la nuova palestra a Vingone: spesa da 200 mila euro - Investimento da 195 mila euro più iva per Scandicci, in una struttura dove si svolgono le attività dell’associazione Scuola del Fiume. Da 055firenze.it