Villaggio del cinema | in apertura il locale ' Ciak si mangia… Come una volta!'

Il Villaggio del Cinema di Gherardi si prepara a conquistare il cuore degli amanti del buon cibo e delle pellicole d’autore con l’apertura di “Ciak, si mangia… come una volta”. Un luogo dove i sapori della tradizione incontrano le atmosfere del grande schermo, creando un connubio unico e coinvolgente. L’attesa termina sabato 5 luglio alle 17.30, quando la nuova trattoria darà il via a un’esperienza culinaria e cinematografica indimenticabile. Non mancate!

I sapori della tradizione, accompagnati dalle atmosfere delle pellicole del grande schermo legate al territorio. L'attesa è per sabato 5 luglio alle 17.30. Un appuntamento nel quale avrà luogo l'apertura ufficiale della nuova trattoria del Villaggio del cinema di Gherardi, dal nome 'Ciak, si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

