Villa Pamphilj il messaggio di Anastasia Trofimova alla madre Tatiana il 2 giugno | Ho avuto problemi con Rexal poche ore dopo la morte

Nel cuore di Villa Pamphili, il 2 giugno, Anastasia Trofimova inviava un messaggio alla madre Tatiana: "Ho avuto dei problemi con Rexal, ma li stiamo risolvendo". Poche ore dopo, tra il 3 e il 4 giugno, tragicamente si spegneva. Un messaggio che racchiude un’ultima speranza, prima di un destino che ancora oggi solleva domande e richiede giustizia.

La donna avrebbe inviato diversi messaggi alla madre Tatiana mentre si trovava a Roma, l'ultimo il 2 giugno, poche ore prima della morte, avvenuta secondo gli inquirenti tra il 3 e il 4 giugno "Ho avuto dei problemi con Rexal, ma li stiamo risolvendo". Questo l'ultimo messaggio di Anastasia T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphilj, il messaggio di Anastasia Trofimova alla madre Tatiana il 2 giugno: "Ho avuto problemi con Rexal", poche ore dopo la morte

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due Vai su Facebook

Villa Pamphili: Anastasia inviava foto da Roma alla mamma in Russia. Da dove le scattava?; Tatiana, la madre di Anastasia: “Era tornata da Kaufman a Malta e aveva partorito in casa”; Omicidi a Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova: «Mia figlia aveva una carriera brillante qui in Russia, ha lasciato il lavoro per andare a vivere con Rexal Ford, che l’ha isolata da tutti.

la madre di Anastasia Trofimova a Chi l'ha Visto?: «Mi disse che aveva partorito in casa, la seguì un'ostetrica che pagò 200 euro» - , nella puntata di stasera in tv, mercoledì 25 giugno. Come scrive msn.com

