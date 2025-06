Villa Pamphili ecco quando Kaufman sarà estradato in Italia | l'uomo accusato di aver ucciso figlia e compagna

Villa Pamphili torna protagonista di una notizia che scuote l’opinione pubblica: Francis Kaufman, accusato di aver tragicamente tolto la vita alla sua famiglia, sarà presto estradato in Italia. Dopo mesi di attesa, il processo potrà finalmente procedere, portando giustizia e chiarezza su uno dei casi più discussi degli ultimi tempi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Francis Kaufman sarà estradato in Italia. Ci vorranno almeno una decina di giorni per il disbrigo delle pratiche, dopodiché il 46enne accusato di aver ucciso figlia e compagna lascerà la Grecia, dove si era rifugiato per sfuggire alla giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francis Kaufman potrà estradato in Italia. Così ha deciso la Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, che ha accolto la richiesta della magistratura italiana. L'americano, che può fare appello contro la decisione, è accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e de

