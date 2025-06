Villa Pamphili e le foto di Kaufmann al Centro Canossiano le rivelazioni a Chi l' ha visto? e di suor Rosalba

Villa Pamphili svela i segreti dietro le straordinarie foto di Kaufmann e Anastasia, catturate tra giochi e sorrisi spensierati. Le rivelazioni di Chi l’ha visto? e suor Rosalba offrono una prospettiva inedita su quei momenti, mettendo in luce dettagli sorprendenti. Un’indagine che avvicina il grande pubblico alla verità nascosta dietro lo sguardo di questi protagonisti. Scopriamo insieme cosa si cela dietro quella giornata indimenticabile.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Mamma e figlia trovate morte nel parco, Francis Kaufmann: Io innocente, voglio parlare con il console americano; Kaufmann alias Rexal Ford e la trama del film fantasma finanziato dallo Stato: «Il critico Jack incontra la figlia a Roma». L'anticipazione di Chi l'ha visto; Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: il mistero di Villa Pamphili e nuove rivelazioni su Garlasco.

Villa Pamphili, c'è l'ok della Corte d'Appello greca: Kaufmann sarà processato in Italia. La polizia giudiziaria ha acquisito materiali al Mic - L'uomo, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso, al momento è detenuto in Grecia ... Riporta roma.corriere.it