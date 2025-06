Villa Pamphili cosa c’è dietro quelle foto sorridenti | scoperta la tristissima verità

Dietro i sorrisi apparsi nelle ultime fotografie di Anastasia Trofimova, una giovane mamma russa, si nasconde una tragica verità che scuote il cuore di Roma. Le immagini di un'apparente serenità, scattate poco prima della tragedia avvenuta tra i rovi di Villa Pamphili, rappresentano un'ultima, inquietante finestra su una famiglia che sembrava felice. La scoperta di questa drammatica realtà ci invita a riflettere sulla sottile linea tra apparenza e realtà.

Un dettaglio quasi beffardo segna la vicenda tragica di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda: le ultime fotografie diffuse da Chi l’ha visto? ritraggono la giovane mamma russa serena, insieme al compagno e alla figlia, in un giardino curato e tranquillo. Le immagini, scattate il 24 maggio, a poco più di due settimane dal ritrovamento dei loro corpi tra i rovi di Villa Pamphili, a Roma, mostrano una famiglia dall’apparenza felice. Le foto, inviate da Anastasia alla madre Tatiana, sono state pensate proprio per rassicurarla. Nelle immagini, Anastasia sorride tenendo in braccio la piccola Andromeda, mentre il compagno, Charles Francis Kaufmann — alias Rexal Ford, ora accusato del duplice omicidio — compare accanto a loro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, cosa c’è dietro quelle foto sorridenti: scoperta la tristissima verità

