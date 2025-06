Villa comunale off limits per abbattere gli alberi pericolanti

La Villa Comunale di viale Marechiaro a Mondragone si prepara a un intervento cruciale per la sicurezza dei suoi visitatori. Off limits temporaneamente, l’area sarà oggetto di un'accurata valutazione e abbattimento degli alberi pericolanti, assicurando un ambiente più sicuro e fruibile per tutta la comunità . Con questa iniziativa, si conferma l’impegno della città nel tutelare il patrimonio verde, preservando al contempo l’incolumità di tutti.

La villa comunale di viale Marechiaro a Mondragone sarĂ presto sottoposta a un importante intervento di messa in sicurezza. Lo ha stabilito l’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Francesco Lavanga, a seguito della valutazione aggiornata della stabilitĂ degli alberi esistenti. L’analisi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: villa - comunale - alberi - limits

