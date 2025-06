Vignato si libera a parametro zero dal Monza e potrebbe rimanere in Serie A | possibili riunione con il fratello

Samuele Vignato sta per liberarsi dal Monza a parametro zero, ma il suo futuro si prospetta ancora in Serie A. Due club sono già alla finestra, pronti a offrirgli una nuova opportunità in massima divisione. Con un passato ricco di promesse e un talento da valorizzare, il giovane esterno potrebbe presto rimanere nel calcio italiano, magari anche grazie a un incontro con il fratello. La sua decisione potrebbe cambiare le carte in tavola per la prossima stagione.

Samuele Vignato pronto a lasciare il Monza a parametro zero, ma non la Serie A: due squadre su di lui, ecco quali sono A partire dal 1° luglio, Samuele Vignato si svincolerà ufficialmente dal Monza, chiudendo un capitolo durato cinque anni. Nonostante il suo arrivo in Brianza avesse suscitato grandi aspettative, l'ultima stagione ha visto

