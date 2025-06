Vigili del fuoco stato di agitazione Colleghi privati anche del pasto

I Vigili del Fuoco di Lucca sono in stato di agitazione, protestando contro il mancato rispetto del loro fondamentale ruolo, anche privandoli di un pasto dignitoso. La loro dedizione e professionalitĂ vengono spesso messe a dura prova, tra emergenze quotidiane e tragedie prevedibili che segnano un paese fragile. Fabio Bernardi, rappresentante USB, denuncia una situazione critica che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto a chi ogni giorno mette la vita in gioco.

I Vigili del Fuoco di Lucca in stato di agitazione "a causa del mancato rispetto del lavoro e professione che dimostrano ogni volta in cui ci sono emergenze, sia quelle quotidiane che le immancabili tragedie di un paese fragile come il nostro dove le “Catastrofi annunciate” ogni volta presentano il conto". Così Fabio Bernardi a nome del sindacato USB dei vigili del fuoco. "Dopo la carenza di personale che pregiudica il soccorso, i richiami del personale libero dal servizio o che viene trattenuto per far fronte alla cronica carenza di personale – prosegue – adesso anche il servizio mensa obbligatorio va in crisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del fuoco, stato di agitazione “Colleghi privati anche del pasto“

