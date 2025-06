Vigile del fuoco volontario arriva in pronto soccorso dopo due interventi conto da 50 euro

In un mondo in cui i vigili del fuoco sono eroi quotidiani, una scena insolita si svolge ad Arco: un volontario, stremato dopo aver salvato vite e domare incendi, si trova a dover affrontare un conto di 50 euro al pronto soccorso. Una vicenda che mette in discussione le sfide e le incomprensioni del sistema sanitario italiano. Ma come può un eroe restare anche solo per un attimo un cittadino tra tanti?

Amati, elogiati, preziosi in interventi di ogni tipo e salvataggio. Ma a un vigile del fuoco volontario portato in pronto soccorso è stato presentato un contro di 50 euro dal pronto soccorso. È arrivato in ospedale ancora in divisa da vigile del fuoco, stremato dopo interventi per spegnere altrettanti incendi. Le visite, gli accertamenti, le dimissioni con referto sono arrivate insieme al ticket da pagare: 50 euro. La storia avviene ad Arco, in Trentino, ed è stata raccontata sui social il comandante dei pompieri. "La storia è quella di un vigile del fuoco che effettua un intervento di incendio la notte, rientra a casa all'alba, dorme qualche ora e, prima di pranzo, si trova su un tetto a 4 0 gradi per spegnere un altro incendio – ha raccontato il comandante alla Tgr Rai di Trento -.

