Vigile del Fuoco si sente male dopo due incendi | al pronto soccorso gli presentano il conto da 50 euro

Una giornata estenuante per un vigile del fuoco volontario di Arco di Trento, colpito da un colpo di calore dopo due interventi in poche ore. La sorpresa? Un conto di 50 euro per il ticket al pronto soccorso, una situazione che ha suscitato scalpore e indignazione. Un episodio che mette in luce le sfide e le ingiustizie affrontate da chi si dedica con eroismo a proteggere la comunità . Continua a leggere.

Vigile del Fuoco si sente male dopo due incendi: al pronto soccorso gli presentano il conto da 50 euro; Vigili del fuoco morti per lo stesso tumore, il caso diventa nazionale: indagini estese a tutte le regioni; Il nuovo nome del delitto di Garlasco è di un vigile del fuoco in pensione: «Si chiama Antonio e conosce la madre di Sempio.

