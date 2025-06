Vietnam incidente in pista ad Hanoi | Boeing trancia coda di un altro aereo

Un incidente sorprendente scuote l’aeroporto di Hanoi: due aerei Vietnam Airlines si scontrano in pista, tranciando la coda di un Airbus A321 con un Boeing 787-9. Un episodio che ha coinvolto 259 passeggeri e causato il caos tra i viaggiatori. La domanda ora è: cosa è successo realmente e quali sono le implicazioni per la sicurezza aerea? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda incredibile.

Due aerei della Vietnam Airlines si sono scontrati mentre stavano rullando all’aeroporto internazionale di Noi Bai di Hanoi giovedì pomeriggio, costringendo entrambi i velivoli a rimanere a terra e centinaia di passeggeri a cambiare la prenotazione. Un Boeing 787-9 diretto a Ho Chi Minh City ha colpito, tranciandola di netto, la coda di un Airbus A321 fermo in attesa di partire per Dien Bien. Non sono stati segnalati feriti tra i 259 passeggeri del volo per Ho Chi Minh City e i 127 passeggeri diretti a Dien Bien. Tutti i viaggiatori e i loro bagagli sono stati riportati al Terminal T1, dove Vietnam Airlines ha organizzato voli alternativi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vietnam, incidente in pista ad Hanoi: Boeing trancia coda di un altro aereo

