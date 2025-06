Vieri | Inter nessun ciclo nuovo! Chivu ha le sue idee

Bobo Vieri, ex stella dell’Inter, ha espresso la sua opinione sulla nuova avventura di Cristian Chivu come allenatore nerazzurro. Durante un collegamento con Sky Sport, Vieri ha sottolineato che, nonostante il cambio in panchina, non si può parlare di un ciclo completamente nuovo. Le sue parole riflettono una lettura più cauta e strategica delle prospettive dell’Inter, lasciando intendere che la squadra potrebbe avere bisogno di tempo per trovare il suo nuovo equilibrio.

Bobo Vieri, ex attaccante dell’Inter, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri. CICLO – L’ex attaccante dell’Inter, Bobo Vieri, nel corso di una lunga chiacchierata su Sky Sport, ha parlato anche dell’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter e sulle aspettative per la prossima stagione. Queste le sue parole: «Non credo cambi ciclo o ciclo nuovo, c’è un allenatore nuovo però i giocatori più o meno sono gli stessi. Con Inzaghi hanno fatto quattro anni molto belli e importanti, anche due finali di champions in tre anni sono tanta roba. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vieri: «Inter, nessun ciclo nuovo! Chivu ha le sue idee»

In questa notizia si parla di: vieri - inter - chivu - ciclo

