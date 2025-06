Vieri elogia la scelta della Juve | Mi piace che sia stato confermato Tudor è uno che dice sempre quello che pensa Non puoi dare colpa a…

Bobo Vieri elogia la scelta della Juventus di confermare Tudor, sottolineando l’importanza della continuità e della trasparenza. L’ex attaccante apprezza il modo diretto di Igor, che non si nasconde dietro alle scuse, ma affronta le sfide con sincerità. La decisione di mantenere Tudor alla guida rappresenta un segnale di determinazione e fiducia nel progetto bianconero, elementi fondamentali per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A.

Vieri elogia la scelta della Juve di proseguire con mister Tudor: le dichiarazioni dell’ex attaccante di Serie A. Bobo Vieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prossima stagione di Serie A soffermandosi anche sulla Juve. PAROLE – «Mi piace che la Juve abbia confermato Tudor, così da dare un po’ di continuità: Igor è uno che dice sempre quello che pensa, non puoi dare sempre colpa all’allenatore. Conte è rimasto al Napoli, tutti pensavano andasse alla Juve e invece è rimasto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com