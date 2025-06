Vieri convinto | Pio Esposito e Bonny impareranno tanto dalla ThuLa 4 anni belli di Inzaghi all’Inter Questo di Chivu non è un nuovo ciclo e vi spiego perché

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter segna una svolta, ma non un ciclo completamente nuovo. Christian Vieri, ex attaccante nerazzurro, analizza con chiarezza questa fase di transizione, evidenziando come il passato e le radici del club continueranno a influenzare il futuro. Con la sua esperienza, Vieri ci spiega perché questa nuova avventura potrebbe regalarci ancora grandi emozioni e successi. Scopriamolo insieme!

L’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha voluto dire la sua sul nuovo ciclo nato dall’addio di Inzaghi all’arrivo di Chivu sulla panchina. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Vieri si è espresso così sulla nuova Inter di Cristian Chivu, proiettandosi a quella che potrà essere la prossima stagione in Serie A. SUL NUOVO CICLO DELL’INTER CON CHIVU – « Non è un ciclo nuovo, c’è un allenatore nuovo, quello sì. Ma i giocatori più o meno sono gli stessi, hanno fatto 4 anni molto belli e importanti con Inzaghi. 2 finali di Champions in 3 anni è tanta roba, lasciamo stare che sono arrivate poi due sconfitte ma è tanta roba arrivare due volte in finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri convinto: «Pio Esposito e Bonny impareranno tanto dalla ThuLa, 4 anni belli di Inzaghi all’Inter. Questo di Chivu non è un nuovo ciclo e vi spiego perché»

