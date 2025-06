VIDEO Napoli brucia ancora incendio al Rione Traiano | paura e rabbia tra i residenti

Napoli brucia ancora, e questa volta il fuoco si è scagliato al Rione Traiano, alimentato da sterpaglie e degrado. La paura e la rabbia dei residenti crescono mentre i soccorritori si affannano a domare le fiamme, ancora attive nel cuore di una città che sembra non trovare pace. Un’altra emergenza che mette in evidenza l’urgenza di interventi concreti. La lotta contro queste devastazioni, purtroppo, è ancora in corso...

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli brucia ancora, in quest’avvio d’estate soffocante. Dopo Secondigliano, stamane un rogo è scoppiato al Rione Traiano, nella cosiddetta vallata dei 140 alloggi. Sterpaglie e altro materiale sono andati a fuoco in un’area preda di incuria e degrado. Poco dopo le 12, i residenti hanno allertato i pompieri e i carabinieri. A quanto si apprende, alle 14 l’incendio non è stato domato. Difficoltà si registrerebbero nell’intervento dei vigili del fuoco. A rendere complicato l’accesso all’area è la presenza di alcuni new jersey. Le strutture sono state poste tempo fa, per impedire gli sversamenti illegali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli brucia ancora, incendio al Rione Traiano: paura e rabbia tra i residenti

In questa notizia si parla di: napoli - brucia - rione - traiano

Giro d'Italia, l'australiano Groves brucia tutti al traguardo sul Lungomare di Napoli - Nella sesta tappa del Giro d'Italia 2025, l'australiano Groves ha sorpreso tutti sul lungomare di Napoli, aggiudicandosi una vittoria straordinaria.

Ha ucciso e poi bruciato il corpo del suo migliore amico (foto vittima). Il baby killer di Pianura, detenuto nel carcere di Bari, è fuggito dal penitenziario minorile calandosi con delle lenzuola durante una partita di calcio. Il 17enne, originario del rione Traiano, si t Vai su Facebook

VIDEO/ Napoli brucia ancora, incendio al Rione Traiano: paura e rabbia tra i residenti; Babykiller 17enne di camorra evade dal carcere di Bari: ricerche a Napoli; Ucciso e bruciato tra i campi, presi i complici del babykiller.

Napoli, nuovo grande incendio nella zona di Monte Sant'Angelo: aria irrespirabile a Fuorigrotta - Un vasto rogo è stato scatenato alle spalle del Rione Traiano, zona di Monte Sant'Angelo, già ... ilmattino.it scrive

A napoli i carabinieri eseguono arresti e denunce contro spaccio e furto di energia nel rione traiano - Le forze dell’ordine intensificano i controlli nel rione Traiano di Napoli, con arresti tra cui Mirko Parlato, denunce per occupazione abusiva e furto di energia elettrica, per contrastare spaccio e c ... Come scrive gaeta.it