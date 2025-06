VIDEO | Il ritorno di Elayna Black nuovo capitolo e nuovo titolo per l’ex Cora Jade

Il mondo della WWE è in fermento: Elayna Black, ex Cora Jade, torna sotto i riflettori con un nuovo capitolo della sua carriera. Durante l’All American Grand Slam in Arizona, ha sorpreso tutti, conquistando la cintura e dimostrando di essere ancora una forza da non sottovalutare. La Valley of the Sun saluta una nuova campionessa, pronta a scrivere pagine indimenticabili. Ma cosa riserverà il futuro per questa brillante stella? Restate con noi per scoprirlo!

La Valley of the Sun ha una nuova campionessa e si tratta di un volto molto familiare per i fan della WWE. L'ex Star WWE, Cora Jade, ora tornata a lottare con il suo nome d'arte originale Elayna Black, si è fatta notare all'evento All American Grand Slam della Arizona Wrestling Federation il 28 giugno 2025. Non solo è apparsa a sorpresa, ma ha anche lasciato l'arena con una cintura attorno alla vita. Elayna Black ha sconfitto Brittni Brooks conquistando così l'AWF Women's Championship. Il momento è stato subito condiviso online, con foto e video che la mostrano fiera mentre alza il titolo al cielo, già perfettamente a suo agio nel circuito indipendente.

