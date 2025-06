Vibo Valentia Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del PD | Un grande orgoglio essere la prima donna a ricoprire questo ruolo

Vibo Valentia accoglie con entusiasmo una svolta storica nel suo panorama politico: Teresa Esposito è stata eletta segretaria provinciale del Partito Democratico, facendo la storia come prima donna a ricoprire questo ruolo. Un traguardo che rappresenta non solo un riconoscimento per il suo impegno e dedizione, ma anche un simbolo di progresso e inclusione. La sua vittoria segna un nuovo capitolo di speranza e rinnovamento per la comunità vibese, aprendo strade nuove e promettenti per il futuro.

Teresa Esposito è la nuova segretaria provinciale del Partito Democratico a Vibo Valentia. L’elezione segna un passaggio storico: Esposito sarà infatti la prima donna a guidare la segreteria provinciale del partito a Vibo Valentia. “Non posso non esprimere la mia grande gioia per questa elezione – ha dichiarato – Per una donna che ha sempre profuso il proprio impegno nel partito è motivo di grande orgoglio essere la prima ad occupare tale ruolo”. Nel suo discorso, la neosegretaria ha voluto ringraziare chi ha sostenuto la sua candidatura, citando in particolare il consigliere Mammoliti, Luigi Tassone, il sindaco Romeo e storiche figure del partito come Antonio Iannello, “che ancora una volta hanno dimostrato un simbiotico attaccamento al nostro partito”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del PD: “Un grande orgoglio essere la prima donna a ricoprire questo ruolo”

In questa notizia si parla di: vibo - valentia - esposito - provinciale

A tu per tu con Roberto Cosentino: ospite don Francesco Cristofaro su Radio Onda Verde Vibo Valentia per “Luce sul mio cammino” - Oggi, su Radio Onda Verde Vibo Valentia, si è tenuto un incontro speciale della rubrica "A tu per tu con Roberto Cosentino".

Teresa Esposito nuova segretaria provinciale del Pd di Vibo Valentia. «Lavoriamo insieme»; Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del Pd di Vibo, Tassone: “Un risultato importante”; Congresso Pd di Vibo: Teresa Esposito e Giuseppe Pizzonia candidati alla segreteria provinciale.

M5S, prima assemblea provinciale a Vibo Valentia - La riunione si è conclusa con gli interventi dei parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento ... Si legge su corrieredellacalabria.it

A Vibo «la vera sfida è recidere i legami tra ‘ndrangheta e colletti bianchi» - Il bilancio tra la faida nelle Serre e le infiltrazioni negli enti: «C'è tanta indignazione, ora serve il cor ... Segnala corrieredellacalabria.it