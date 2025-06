vibo valentia il diritto alla memoria a palazzo marzano si discute di tutela dei beni culturali con maria agostina cabiddu

Vibo Valentia apre le porte a un dibattito cruciale sulla tutela dei beni culturali con l'incontro “Il Diritto alla Memoria” a Palazzo Marzano. Martedì 1° luglio alle 18.45, questa occasione unica vedrà protagonista Maria Agostina Cabiddu, esperta di diritto pubblico, che guiderà i partecipanti attraverso strategie innovative per preservare il nostro patrimonio materiale e immateriale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e difendere le radici culturali della nostra terra.

Martedì 1° luglio, alle ore 18.45, uno dei luoghi simbolo del patrimonio architettonico vibonese, Palazzo Marzano a Vibo Valentia, ospiterà un incontro di grande rilievo culturale: “Il Diritto alla Memoria. Strategie di tutela dei Beni Culturali materiali e immateriali”. Protagonista dell’evento sarà Maria Agostina Cabiddu, docente ordinaria di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, tra le massime esperte italiane in materia di tutela del territorio e beni culturali. Il suo intervento chiuderà la sezione “La Pagina in più” della rassegna “Un libro al mese: visti da vicino”, promossa dall’associazione L’Isola che non c’è A. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it