Viareggio 2 risse in 2 giorni | botte e un ferito nella rinnovata via Mazzini Bloccati anche i bus

A Viareggio, due giorni di tensione hanno scosso il centro cittadino con due risse scandalose. La più recente, avvenuta in via Mazzini, ha coinvolto gruppi di nordafricani, lasciando un ferito lieve e creando il caos nel cuore della città. I bus del trasporto pubblico sono stati temporaneamente bloccati, evidenziando le difficoltà di garantire sicurezza e ordine in una zona rinnovata e affollata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per riportare la calma e assicurare la sicurezza di tutti.

Viareggio (Lucca), 29 giugno 2025 – A Viareggio c'è stata una rissa tra nordafricani nella serata di sabato in via Mazzini, il salotto buono della città, di recente inaugurata dopo i lavori nel centro. C'è stato un ferito lieve. Fermati per un breve periodo, proprio a causa della rissa in mezzo di strada, i bus del trasporto pubblico. I conducenti non potevano procedere senza mettere a rischio l'incolumità delle persone. Sul posto i carabinieri. Un'altra rissa simile c'era stata quasi 24 ore prima, venerdì, nella stessa zona. Invece sul viale Europa in Darsena sono stati infranti i vetri ad una ventina di auto parcheggiate: non è stato rubato nulla di rilevante dall'interno ma ovviamente i danni sono di una certa consistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, 2 risse in 2 giorni: botte e un ferito nella rinnovata via Mazzini. Bloccati anche i bus

viareggio - ferito - mazzini - risse

