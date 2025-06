Viale Mario Rapisardi beccati in macchina con la droga | arrestati dal nucleo radiomobile

In un blitz che ha scosso Viale Mario Rapisardi, due uomini sono stati beccati in auto con droga e subito arrestati dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Catania. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità . La lotta contro il crimine continua, per un territorio più sicuro e libero da droga.

Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Catania, i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato due uomini di 21 e 37 anni, residenti rispettivamente a Lentini e Catania, già noti alle forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: radiomobile - nucleo - viale - mario

ACCADDE: 1 giugno 1990 Barbaro assassinio dei due giovani carabinieri del Nucleo radiomobile di Siena, Mario Forziero e Nicola Campanile, assassinati il 1° giugno 1990 in via dei Gazzani a Siena, per mano di Sergio Cosimini. Un ricordo sempre vivo, tre Vai su Facebook

Catania. Il Nucleo Radiomobile impegnato in un servizio coordinato: arresti, denunce e sanzioni al CdS; Nasconde la droga nel parrucchino che si sposta per sbaglio: arrestato uno spacciatore 39enne; Cocaina nascosta nel parrucchino: sbatte la testa contro la macchina dei carabinieri e spunta la droga.

CARABINIERI: Interventi del Nucleo Radiomobile | Renonews.it - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato due persone durante i servizi di controllo del territorio. Scrive renonews.it

Soccavo, quattro incendi in una notte: si indaga - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com