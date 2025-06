Viaggio nei quartieri Il test di Palombina | sosta a pagamento I residenti protestano

nei fine settimana che il panorama cambia radicalmente. Le strade si riempiono di automobili in cerca di un angolo di relax, mentre i residenti protestano contro le sosta a pagamento che ostacolano la fruizione degli spazi pubblici, accendendo una discussione sul diritto alla mobilità e alla serenità nei quartieri di Palombina. Un viaggio tra tensioni e speranze che rivela quanto il mare sia da sempre cuore pulsante della comunità.

La fila di auto posteggiate o in cerca di un parcheggio comincia prima del centro commerciale di Collemarino, da dove il primo sovrappasso per la spiaggia, quello di legno, si sporge come un lungo braccio verso il mare e le file di ombrelloni. Sono giorni caldissimi, se durante la settimana il traffico verso la spiaggia di Palombina appare regolare e abbastanza sostenibile, come pure la disponibilità di posti nei vari parcheggi, è proprio durante il weekend che si scatena il caos. Tutti alla ricerca di un posto, il più vicino possibile al mare, ancora meglio se gratis. Con la canicola estiva la vita si sposta in spiaggia, almeno per chi può. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it