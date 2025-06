Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 19 | 25

Benvenuti con l'aggiornamento del 29 giugno 2025 alle ore 19:25 di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a voi. La viabilità su Roma e dintorni mostra traffico scorrevole sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, mentre in esterna si registrano code tra Aurelia e Casal del Marmo a causa di un incidente. Situazioni più complesse si verificano tra Ardeatine e Tuscolana. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili!

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare traffico scorrevole in carreggiata interna in esterna invece si segnalano code tra Aurelia Casal del Marmo a caso di incidente e rallentamenti tra Ardeatine Tuscolana Stavolta che traffico sulla Roma Teramo incidente tra Vicovaro Mandela ai carsoli-oricola in direzione Teramo al momento non si registrano code non si raccomanda Comunque la massima attenzione sulla Roma Fiumicino coda di rientro verso la capitale tra l'intersezione con la Roma Tarquinia Raccordo Anulare Roma Napoli rallentamenti altezza Valmontone Roma ci spostiamo cose sulla Pontina da Pomezia Castel Romano in direzione del raccordo anulare sempre nel quadrante sud della capitale e rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede sempre in direzione Roma traffico rientro verso la capitale anche sull'Aurelia con rallentamenti nei pressi di Aranova sulla strada extraurbana della roma-civitacastellana-viterbo il servizio tra Morlupo catalana e Vignanello al momento sospeso e sostituito da Busto per mancanza di tutte le modifiche sono consultabili sul nostro portale alla sezione prossimi arrivi o scaricando l'app di Astral infomobilità da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio