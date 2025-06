Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 18 | 25

Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 giugno 2025 alle 18:25. Secondo Astral Infomobilità, il traffico è generalmente scorrevole sul Raccordo Anulare, con alcune lentezze tra Ardeatina e Tuscolana. Un incidente tra Vicovaro Mandela e Carsoli-Oricola in direzione Teramo non causa al momento disagi significativi, ma si raccomanda la massima attenzione sulla diramazione Roma sud. Rimani informato per viaggiare in tutta sicurezza!

Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di alcuni rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatina Tuscolana sulla Roma Teramo incidente tra Vicovaro Mandela e carsoli-oricola in direzione Teramo al momento non si registrano cose ma si raccomanda Comunque la massima attenzione sulla diramazione Roma sud della 1 code per traffico di rientro nei pressi dell'entrata del raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo code sulla Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione del raccordo anulare sempre nel quadrante della capitale rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede sempre in direzione Roma traffico di rientro verso la capitale anche sull'Aurelia con rallentamenti nei pressi di Aranova Infine per il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della roma-civitacastellana-viterbo il servizio tra Morlupo Catalano e Vignanello al momento ha sospeso e sostituito dal bus per mancanza di treni tutte le modifiche sono consultabili sul nostro portale alla sezione prossimi arrivi pediatra infomobilità da dare Antolini astrale pubblicità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

