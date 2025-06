Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 17 | 25

Benvenuti all’aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio dedicato a chi si muove nelle strade del Lazio. Oggi, 29 giugno 2025 alle 17:25, il traffico sulla regione si presenta scorrevole con lievi rallentamenti sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare e sulla Tuscolana. Lo svincolo di Valmontone è stato riaperto dopo un incidente. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a seguirci.

