Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra consueta aggiornata sulla viabilità di Roma e Lazio, fornita da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione. Oggi, 29 giugno 2025, alle ore 15:25, il traffico nelle principali arterie della capitale scorre senza particolari problemi, mentre sull'autostrada si registrano code tra Valmontone e il bivio con Roma Sud, a causa di uno svincolo chiuso in occasione delle celebrazioni per i Santi. Restate con noi per tutte le ultime novità sulla mobilità.

