Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti alla nostra consueta sintesi sul traffico nella regione Lazio. Oggi, domenica 29 giugno 2025, alle ore 12:25, vi aggiorniamo sulle condizioni di viabilità più recenti, con code e rallentamenti che interessano l’Aurelia tra Torre in Pietra e Civitavecchia, oltre a congestioni sulla Cristoforo Colombo verso Ostia e sulla via del Mare a Pomezia. Restate con noi per i dettagli e consigli utili per un viaggio più sereno.

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità a servizio della regione Lazio partiamo dal Aurelia con le code per traffico intenso ancora tra Torre in Pietra e poi d'oro in direzione di Civitavecchia sulla via Cristoforo Colombo invece si rallenta in direzione di Ostia da via di Malafede e a Pomezia sulla via del mare un incidente causa code all'altezza di via Pontina traffico in diminuzione verso le località balneari ad eccezione della Litoranea ostia-anzio tra Capocotta e Campo Ascolano nelle due direzioni e della regionale Flacca Sperlonga nelle località Lago Lungo Piana di Sant'Agostino in entrambi i casi in direzione di Gaeta infine sulla roma-civitacastellana-viterbo tratta extraurbana e servizio tra Morlupo Catalano e Vignanello al momento è sospeso e sostituito da bus per mancanza di treni tutte le modifiche sono consultabili sul nostro portale alla sezione prossimi arrivi o scaricando l'app di Astral infomobilità da Alessio Conti è tutto grazie per al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

