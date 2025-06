Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 11 | 25

Buona domenica da Astral Infomobilità: la nostra redazione vi aggiorna sulla viabilità del Lazio alle 11:25 del 29 giugno 2025. Attualmente, un incidente sulla diramazione Roma Sud all’altezza della barriera causa code in direzione A1 Roma-Napoli, quindi si consiglia prudenza. Inoltre, segnaliamo traffico intenso sull’Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro verso Civitavecchia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e viaggi più sicuri.

