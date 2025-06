Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio che vi tiene aggiornati sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, domenica 29 giugno 2025, alle ore 10:25, segnaliamo un incidente sulla diramazione Roma Sud e traffico intenso sulla A12 in direzione Tarquinia. Restate con noi per le ultime notizie e consigli utili per arrivare a destinazione in sicurezza e senza stress.

Astral infomobilità domenica e Ben ritrovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza della barriera di Roma Sud in direzione della A1 Roma Napoli al momento non c'è nel prestare attenzione sulla A12 Roma Tarquinia invece si sta in fila per traffico intenso all'altezza dello svincolo per maccarese-fregene nella carreggiata in direzione Tarquinia Rimaniamo in zona perché sull'Aurelia ancora traffico intenso con code tra torrimpietra-palidoro verso Civitavecchia traffico intenso Anche su via Cristoforo Colombo rallentamenti direzione di Ostia da via di Malafede mentre ci spostiamo sulla Pontina per le code 3 Raccordo Anulare e via di Pratica in direzione di Latina e traffico intenso per gli spostamenti in direzione delle località balneari particolare troviamo traffico sulla Appia Terracina ingresso alla città all'incrocio con la superstrada per Prossedi proseguendo verso sud troviamo code anche sulla regionale Flacca all'altezza di Sperlonga in direzione di Gaeta e a Formia troviamo coda in ingresso alla città sulla Appia Domiziana via Appia e via Appia lato Napoli e fine il trasporto ferroviario sulla roma-civitacastellana-viterbo tratta extraurbane servizio al momento sospeso e sostituito da bus per mancanza di treni tutte le modifiche sono consultabili sul nostro portale alla sezione nei prossimi arrivi o scaricando l'app di Astral infomobilità