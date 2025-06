Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 09 | 25

Buona domenica e ben trovati all’ascolto di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a voi che vi spostate ogni giorno. Oggi, analizziamo le condizioni del traffico nel nostro territorio: dal raccordo anulare con rallentamenti tra Tuscolana, Appia e Laurentina, fino a via Aurelia, dove si segnalano code a tratti. Restate con noi per aggiornamenti utili a rendere i vostri spostamenti più sicuri e sereni.

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Partiamo dalla traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare segnaliamo rallentamenti per traffico tra Tuscolana e da Appia più avanti poi si rallenta tra Laurentina e Pontina ci spostiamo su via Aurelia con code a tratti per traffico intenso tra il raccordo anulare Palidoro in direzione di Civitavecchia rallentamenti anche su via Pontina tra Spinaceto e via di Pratica in direzione di Latina è ancora traffico intenso Anche su via Colombo con rallentamenti in direzione Ostia da via di Malafede quanto trasporto ferroviario per consentire i lavori della nuova fermata del Pigneto alcuni treni regionali delle linee fl1 Orte Roma Fiumicino fl3 Roma Viterbo e Roma Pisa subiscono limitazione percorso variazione di orario o cancellazioni e invece per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma Napoli via Formia fino al 6 luglio la circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Formia Gaeta Villa Literno infine sulla roma-civitacastellana-viterbo tratta extraurbano e servizio al momento è sospeso e sostituito da bus per mancanza di treni tutte le modifiche sono consultabili sul nostro portale alla sezione prossimi arrivi o scaricando l'app di Astral infomobilità Alessio Conti per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio