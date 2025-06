Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-06-2025 ore 08 | 25

Buona domenica e benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. In queste prime ore del mattino, la circolazione si presenta scorrevole, con alcune brevi chiusure su via Cristoforo Colombo all'altezza dell'Infernetto in direzione di Ostia, a causa degli eventi nella Basilica di San Pietro. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli sulla mobilità quotidiana.

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della regione Lazio la circolazione risulta senza particolari criticità in queste prime ore di giornata segnaliamo solo su via Cristoforo Colombo delle brevi chiude all'altezza dell'infernetto in direzione di Ostia per gli eventi nella Basilica di San Pietro Leone quattordicesimo preside era la Santa Messa dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo oggi a Roma è festa patronale a seguire poi alle 12 reciterà la preghiera dell'angelus da palazzo apostolico chiuse via stucci Vicolo del campanile via di Porta Angelica e via scossacavalli possibili chiusure anche in via dei Corridori e in largo Ildebrando Gregori Come di consueto ogni ultimo fine settimana del mese via dei Fori Imperiali e integralmente pedonalizzata per l'occasione deviate le linee bus di zona e infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire lavori a cura di Asti di raddoppio della linea nella tratta Montebello morlupo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it