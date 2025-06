Via la bandiera nazista dal museo della guerra a Orsogna

Il patrimonio storico e il rispetto per le vittime della guerra devono prevalere su simboli controversi. La richiesta di rimuovere la bandiera nazista dal museo della guerra di Orsogna, avanzata dall’opposizione durante l’ultimo consiglio comunale, riflette questa volontà , sottolineando l’importanza di preservare una memoria senza glorificazioni. La mozione diventa un passo importante verso un dialogo rispettoso e consapevole, capace di rafforzare i valori di pace e tolleranza nella comunità .

Via la bandiera nazista dal museo della guerra di Orsogna: la singolare richiesta è arrivata durante la riunione del consiglio comunale da parte del gruppo consiliare di opposizione che ha presentato in merito una mozione da discutere nella prossima seduta dell'assemblea.

