Via Casilina pirata della strada investe madre e figlio di 4 anni

Tragedia sulla via Casilina: un pirata della strada investe una madre e il suo bambino di 4 anni, lasciandoli in fin di vita senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente, avvenuto nella serata di sabato 28 giugno a Giardinetti, ha sconvolto la comunità . Questa dolorosa vicenda ci ricorda l’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza e sulla responsabilità nel rispetto delle regole stradali, affinché episodi come questi non si ripetano.

Investimento nella serata di sabato 28 giugno, in zona Giardinetti. Vittime di un pirata della strada sono state una donna di 33 anni, originaria del Bangladesh, e suo figlio di 4 anni. L’uomo alla guida del vicolo non si è fermato a prestare soccorso, lasciando madre e figlio in strada. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - figlio - anni - pirata

Parigi, due uomini tentano di rapire una donna e il figlio in strada. I passanti assistono senza intervenire - A Parigi, due uomini hanno tentato di rapire una giovane donna e il suo bambino di due anni in piena strada, mentre i passanti osservavano senza intervenire.

Mamma e figlio di 4 anni investiti sulla Casilina: caccia al pirata della strada Vai su X

Investe mamma 36enne e figlio di 3 anni e scappa, pirata della strada a Borgo Mantovano Vai su Facebook

Via Casilina, pirata della strada investe madre e figlio di 4 anni; Roma, mamma e figlio di 4 anni investiti sulla Casilina: caccia al pirata della strada; Roma: madre e figlio di 4 anni investiti sulla Casilina, è caccia al pirata della strada.

Mamma e figlio di 4 anni investiti da un'auto pirata: entrambi feriti. È caccia al conducente - Una donna di 33 anni e il figlioletto di 4 anni sono stati investiti ieri sera, sabato 28 giugno, in via Casilina, all’altezza del civico 1342, a ... Riporta msn.com

Via Casilina, pirata della strada investe madre e figlio di 4 anni - In corso le indagini per rintracciare l’automobilista scappato senza prestare soccorso ... Come scrive romatoday.it