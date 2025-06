Vestiti di viscosa cinese venduti online come pregiati capi di cachemire Made in Italy | nove indagati a Milano

In un’epoca in cui lo shopping online è diventato routine, attenzione alle false promesse e ai capi di lusso a portata di click. Nove siti web sono stati sequestrati a Milano per aver venduto vestiti di viscosa cinese spacciandoli come pregiati capi di cachemire made in Italy, truffando ignari acquirenti con immagini patinate e prezzi irresistibili. La lotta contro la contraffazione prosegue, ma cosa si nasconde dietro queste truffe? Continua a leggere.

I truffatori vendevano online grazie a siti con immagini patinate e prezzi competitivi, spesso con la scusa di un negozio in chiusura. Sono nove i siti web di e-commerce che gli agenti del Goac (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) della Polizia Locale di Milano hanno sequestrato e oscurato con l'accusa di frode. 🔗 Leggi su Fanpage.it

